Появились кадры работы российских лучников в зоне СВО

«Лук и арбалет — даже современные, пластиковые и складные, — довольно громоздки, при этом обладают небольшой дальностью и мощностью. Тяжелый заряд к стреле не прикрутишь — она не попадет в цель. А для скрытной нейтрализации людей гораздо удобнее использовать ножи и саперные лопатки. Они более универсальны», — рассказал офицер спецназа с позывным Лис.