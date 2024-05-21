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Появились кадры работы российских лучников в зоне СВО

Опубликовано видео стрельбы из лука российскими военнослужащими в зоне СВО. На кадрах солдат стреляет из тактического лука стрелой с зарядом взрывчатки. Подрыв заряда происходит метрах в 10 от стрелка.

Надо заметить, что российский спецназ тестировал различные образцы оружия — в том числе луки и арбалеты, — задолго до СВО. Но средневековые штуки современным бойцам не глянулись.

«Лук и арбалет — даже современные, пластиковые и складные, — довольно громоздки, при этом обладают небольшой дальностью и мощностью. Тяжелый заряд к стреле не прикрутишь — она не попадет в цель. А для скрытной нейтрализации людей гораздо удобнее использовать ножи и саперные лопатки. Они более универсальны», — рассказал офицер спецназа с позывным Лис.