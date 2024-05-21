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Андрей Бочаров обсудит с молодежью развитие поймы Царицы

21 мая состоится встреча губернатора со студентами и молодыми архитекторами — на повестке дня очередной этап развития поймы реки Царицы. Мероприятие пройдет в нескольких форматах, сообщает администрация Волгоградской области.

Источник: РИА "Новости"

Участники встречи сначала осмотрят площадки под будущие объекты, среди которых филиал технопарка «Сколково», круглогодичный аквапарк, большой физкультурный комплекс, зона отдыха с детскими площадками. После осмотра состоится обсуждение всех проектов на базе музея «Россия — Моя история».

Напомним, впервые концепцию преображения второй очереди поймы представили на молодежном фестивале #ТриЧетыре. Долгие годы территория поймы была заброшена, хоть находится она в самом центре города. Комплексное восстановление объекта началось в 2014 году с реконструкции ДЮЦа. Далее, в 2017 году, открылся интерактивный музей «Россия — Моя история» с пространством для отдыха вокруг него. Затем были благоустроены прилегающие к пойме сквер Пушкина и зона около парохода «Гаситель».