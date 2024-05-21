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Президент посетил посольство Ирана в Казахстане

Глава государства оставил запись в книге соболезнований.

Источник: Пресс-служба Акорды

Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Исламской Республики Иран в Астане и выразил сочувствие и поддержку иранскому народу в связи с гибелью Президента Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент оставил запись в книге соболезнований.

«С глубокой скорбью воспринял новость о безвременной гибели Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации. Ибрахим Раиси — великий сын своей нации, верно служивший своей родине. Он навсегда останется в нашей памяти как мудрый руководитель, авторитетный политик и выдающийся деятель, внесший огромный вклад в укрепление сотрудничества двух стран. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования братскому иранскому народу», — написал глава государства.