Президент посетил посольство Ирана в Казахстане

«С глубокой скорбью воспринял новость о безвременной гибели Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации. Ибрахим Раиси — великий сын своей нации, верно служивший своей родине. Он навсегда останется в нашей памяти как мудрый руководитель, авторитетный политик и выдающийся деятель, внесший огромный вклад в укрепление сотрудничества двух стран. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования братскому иранскому народу», — написал глава государства.