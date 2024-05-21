Новую партию гуманитарного груза отправили южноуральским бойцам в зону СВО

Он добавил, что правительство уточнило перечень необходимых вещей и постаралось максимально обеспечить бойцов-штурмовиков. В итоге в зону СВО для подразделения отправили свыше двух тысяч единиц имущества — это и антидроновые системы подавления, беспилотники, вещи, медикаменты и многое другое.