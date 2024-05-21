Новую партию гуманитарного груза отправили южноуральским бойцам в зону СВО

Беспилотники, военное снаряжение и предметы первой необходимости прислали 132-й отдельной мотострелковой бригаде по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
В социальных сетях главы региона появилось обращение от участников спецоперации. В пресс-службе правительства Челябинской области сообщили, что бойцы просили направить им необходимое оборудование для выполнения боевых задач.
Как отметил заместитель губернатора Алексей Фартыгин, регион на постоянной основе оказывает военным помощь. Челябинская область поддерживает связь с более чем 40 подразделениями, и мимо сообщения в соцсетях от добровольца из Челябинска пройти не смогли.
«Этот случай уникальный: напрямую к губернатору через социальные сети обратился боец, который добровольцем ушел на специальную военную операцию. Он общественный активист, волонтер. Губернатор не мог пропустить такое сообщение и сразу передал эту заявку мне», — рассказал Алексей Фартыгин.
Он добавил, что правительство уточнило перечень необходимых вещей и постаралось максимально обеспечить бойцов-штурмовиков. В итоге в зону СВО для подразделения отправили свыше двух тысяч единиц имущества — это и антидроновые системы подавления, беспилотники, вещи, медикаменты и многое другое.