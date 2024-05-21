Требования к ПДД ужесточили в Казахстане

«Несоблюдение владельцами ПДД, которое зачастую обусловлено их незнанием, приводит к авариям, в том числе с летальным исходом. В этой связи разработан законопроект, в котором закреплены понятие электросамоката, правила передвижения, а также права и обязанности их водителей. Данные меры позволили упорядочить их движение, а у полиции появились конкретные механизмы воздействия на указанную категорию участников движения», — сказано в сообщении во вторник.