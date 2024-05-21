Требования к ПДД ужесточили в Казахстане

«Несоблюдение владельцами ПДД, которое зачастую обусловлено их незнанием, приводит к авариям, в том числе с летальным исходом. В этой связи разработан законопроект, в котором закреплены понятие электросамоката, правила передвижения, а также права и обязанности их водителей. Данные меры позволили упорядочить их движение, а у полиции появились конкретные механизмы воздействия на указанную категорию участников движения», — сказано в сообщении во вторник.
Также указывается, что пересечение одинарной сплошной линии приравнивалось к выезду на встречную полосу, скорость автобусов в населенном пункте снизилось до 50 км/ч.
«Учет мопедов, мокиков и скутеров сейчас не ведется, ответственность за нарушения несущественная, всего штраф 3 МРП, Т11 тыс. Предлагается ввести их обязательная государственная регистрация и введение водительского удостоверения категории А1, выдается с 16 лет», — сказал председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на пресс-конференции на площадке СЦК.