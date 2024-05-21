У жены президента Сирии диагностировали лейкемию

У первой леди Сирии Асмы Асад диагностирован острый миелоидный лейкоз, сообщает SANA со ссылкой на заявление канцелярии президента Башара Асада.
После появления нескольких симптомов первую леди обследовали и обнаружили у нее рак. Она проходит лечение.
Симптомы острого миелолейкоза — утомляемость, бледность, склонность к кровоизлияниям и кровотечениям, лихорадка, инфекционные осложнения.
В августе 2018 года у жены Асада нашли рак груди на ранней стадии, она лечилась в военном госпитале в Дамаске. В январе 2019 года ей удалили опухоль. В августе того же года Асма Асад сообщила, что выздоровела.
Асме Асад — 48 лет. Она родилась в Лондоне, у нее двойное гражданство. Ее семья родом из сирийского города Хомс. Ее отец Фаваз Ахрас был кардиологом, а мать Сахар Отри Ахрас — дипломатом. Асад окончила Королевский колледж Лондона. В 2000 году она уехала в Сирию, где встретилась с Асадом. В том же году она стала первой леди Сирии. У нее трое детей. Она находится под санкциями США и ЕС.