У жены президента Сирии диагностировали лейкемию

Асме Асад — 48 лет. Она родилась в Лондоне, у нее двойное гражданство. Ее семья родом из сирийского города Хомс. Ее отец Фаваз Ахрас был кардиологом, а мать Сахар Отри Ахрас — дипломатом. Асад окончила Королевский колледж Лондона. В 2000 году она уехала в Сирию, где встретилась с Асадом. В том же году она стала первой леди Сирии. У нее трое детей. Она находится под санкциями США и ЕС.