Помощь семьям, капремонт и строительство спортплощадки: губернатор провел интерактивный прием

На связь с донским главой вышли представители Орловского, Веселовского, Миллеровского, Семикаракорского, Зерноградского, Дубовского, Азовского и Волгодонского районов. Об этом сообщает сайт регионального правительства.
«Учитель физкультуры из села Самарского Азовского района попросил открыть спортивную площадку в селе. Многие жители — и детвора, и взрослые — хотят заниматься спортом, но оборудованных спортивных объектов в селе нет. Под площадку выделили территорию несколько лет назад, но когда она будет построена и открыта, неизвестно, посетовал житель Самарского», — пишет источник.
По данным минспорта области, за 10 лет в регионе установили 160 многофункциональных спортивных площадок. Соглашение о строительстве спортплощадки в селе Самарском было подписано на прошлой неделе. Работы должны завершиться до 1 ноября.
Жительница Дубовского района поинтересовалась, закончится ли капремонт детско-юношеской спортивной школы до наступления холодов. Средства на капремонт Дубовской ДЮСШ уже предусмотрены в бюджете, подрядчик определен. Василий Голубев поручил главе местной администрации взять объект на контроль. Закончить ремонт необходимо до 1 ноября, подчеркнул губернатор.
Привести в порядок детский сад «Солнечный зайчик» в поселке Солнечном Волгодонского района попросила местная жительница. В здании прохудилась крыша, и в непогоду в помещение проникает сырость, появляется плесень. Как сообщил глава администрации Волгодонского района, на эти цели предусмотрено свыше 10 млн рублей. Муниципальный контракт на проведение ремонта уже заключен. Работы по ремонту кровли планируют завершить до начала сентября. Но донской глава, выслушав женщину, дети которой ходят в этот детский сад, решил, что в учреждении необходимо провести капитальный ремонт. До 1 июля минобр и глава муниципалитета должны представить предложения.
Также губернатор поручил окружить особым вниманием и заботой многодетную семью Юдиных из Зерноградского района. Глава семьи добровольцем ушел на СВО. Он погиб, и теперь мать одна воспитывает пятерых детей. Представители Ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» попросили главу региона подарить ребятам праздник. По решению Василия Голубева, в Международный день защиты детей семья отправится на спектакль в Ростовский музыкальный театр.
«Не позаботиться об этой семье просто нельзя. О таких семьях надо заботиться постоянно, не только по случаю Дня защиты детей», — подчеркнул Василий Голубев.
Организовать выезд семьи в Ростов и осуществлять ее постоянное сопровождение губернатор поручил главе администрации Зерноградского района.
Посетить донские театры в День защиты детей донской глава пригласил еще несколько многодетных семей из Веселовского, Орловского и Миллеровского районов.