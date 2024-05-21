Помощь семьям, капремонт и строительство спортплощадки: губернатор провел интерактивный прием

Привести в порядок детский сад «Солнечный зайчик» в поселке Солнечном Волгодонского района попросила местная жительница. В здании прохудилась крыша, и в непогоду в помещение проникает сырость, появляется плесень. Как сообщил глава администрации Волгодонского района, на эти цели предусмотрено свыше 10 млн рублей. Муниципальный контракт на проведение ремонта уже заключен. Работы по ремонту кровли планируют завершить до начала сентября. Но донской глава, выслушав женщину, дети которой ходят в этот детский сад, решил, что в учреждении необходимо провести капитальный ремонт. До 1 июля минобр и глава муниципалитета должны представить предложения.