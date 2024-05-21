Лукашенко привел к присяге судью Конституционного Суда Светлану Любецкую

Светлана Любецкая была назначена на должность судьи Конституционного Суда указом Президента Беларуси от 23 апреля 2024 года. В торжественной обстановке она произнесла текст присяги, взяв на себя обязательство честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции Республики Беларусь.
После принесения судьей присяги Александр Лукашенко вручил ей удостоверение судьи Конституционного Суда, подарочный экземпляр Конституции Беларуси и букет цветов. На церемонии также присутствовали председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, Верховного и Конституционного судов.
Во время церемонии глава государства рассказал, что в ближайшее время намерен встретиться со всеми членами Конституционного Суда, чтобы обсудить последующую работу в соответствии с обновленной Конституцией. «Там обязанности, права и полномочия Конституционного Суда расширены — то, к чему Конституционный Суд стремился», — пояснил Александр Лукашенко.
Лично Светлане Любецкой белорусский лидер пожелал успехов в работе на посту судьи Конституционного Суда. «И чтобы ты долго не засиделась на одном месте», — добавил глава государства.