Лукашенко привел к присяге судью Конституционного Суда Светлану Любецкую

Во время церемонии глава государства рассказал, что в ближайшее время намерен встретиться со всеми членами Конституционного Суда, чтобы обсудить последующую работу в соответствии с обновленной Конституцией. «Там обязанности, права и полномочия Конституционного Суда расширены — то, к чему Конституционный Суд стремился», — пояснил Александр Лукашенко.