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Северная часть Волчанска полностью освобождена, сообщил Ганчев

Российские ВС полностью контролируют северную часть Волчанска.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские войска полностью освободили северную часть Волчанска, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

«Наши ребята контролируют порядка 40% города. Они глубоко вклинились в оборону, выбили врага, насколько смогли. Улучшили, так скажем, свои позиции и продолжают дальше движение к речке Волчья, которая делит город на две части», — уточнил он.

По словам Ганчева, Волчанск остается самой горячей точкой на территории региона.

В мае группировка войск «Север» начала активное продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу.

Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на «более выгодные позиции», то есть отступить.

Как сообщало российское Минобороны, накануне ВСУ потеряли до 380 военнослужащих в боях с «Северной» группировкой.