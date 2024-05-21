Вениамин Кондратьев, Анна Невзорова и Борис Ротенберг заложили камень спорткомплекса Академии футбола в Сочи

«Новый спорткомплекс даст нам возможность заполнять российские клубы своими футболистами, которые с раннего возраста будут обладать профессиональными навыками. А благодаря уникальному климату Сочи, где тренироваться можно круглый год, развитие это будет непрерывным. Как отметил губернатор, Борис Романович вкладывает в Академию не как в бизнес-проект, а именно — в детей — самый важный дивиденд будущего нашей страны. Уверена, что Академия футбола станет не только местом тренировок, но и второй семьёй для юных спортсменов, где будут ценить и поддерживать каждый их шаг к вершинам спортивного мастерства», — подчеркнула депутат ЗСК Анна Невзорова.