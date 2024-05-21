Ильсур Метшин: «Движение по мосту Миллениум планируем открыть в июле»

«Мост Миллениум — одна из важнейших транспортных артерий города. Закрытие даже одной части моста приводит к затруднению движения в других частях города. Однако мост испытывает высокую нагрузку, ежедневно по нему проезжает 50 тысяч автомашин. С момента строительства моста, за почти 20 лет, это его первый капитальный ремонт, который мы проводим в рамках подготовки Казани к саммиту БРИКС. Дорожные строители при благоприятных погодных условиях обещают завершить все работы раньше — в июле вместо конца августа по контракту».
На сегодня объем выполненных работ составляет 60%. Дорожные строители идут с опережением графика — ежедневно на объекте задействовано 42 рабочих и 10 единиц спецтехники. На сегодня на мосту снято прежнее асфальтобетонное покрытие. Впервые после строительства была проведена полная очистка наружной гидроизоляции до металлоконструкции, началась укладка нового защитного слоя. Он имеет трехслойное покрытие и предотвращает металл от коррозии. Первые 600 метров уже уложены. После будут укладывать два слоя асфальтобетона — старт работ намечен на сегодня. Ведется также демонтаж старых и установка новых ограждений моста, ремонт и окрас пилона.
Протяженность моста Миллениум составляет 845 метров. На участке будет по-прежнему организовано трехполосное движение по ширине 3,5 метра, также появится тротуар шириной 2,25 метра.
В прошлом году была отремонтирована первая часть моста Миллениум и подъездные пути. В апреле этого года начались работы на второй части.
Напомним, всего в этом году в Казани отремонтируют 40 участков дорог, общая площадь которых с учетом дворов составит свыше 1 млн кв. м. На эти цели выделено 16,33 млрд рублей.
«В этом году 40 участков дорог будут капитально отремонтированы. Это приведет к тому, что мы выполним федеральный стандарт — 85% дорог в Казани будет приведено в нормативное состояние. Спасибо за это федеральным программам, подготовке к БРИКС и строителям».
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году запланирован ремонт девяти участков дорог, реконструкция мостов в жилом массиве Константиновка и поселке Кадышево, а также строительство Вознесенского тракта. Сейчас работы ведутся на пяти объектах: по ул. Ибрагимова, на Сибирском тракте, на двух мостах, на Вознесенском тракте.
В рамках подготовки к Играм БРИКС на трех участках дорог ремонт уже завершен, на пяти — еще ведется. Работы выполнены на 51%. В преддверии саммита БРИКС запланирован ремонт 21 участка дорог. На сегодня работы организованы на пяти объектах, включая мост Миллениум. На двух участках ремонт завершен, на остальных — ведутся подготовительные работы. Оперативное выполнение — 24%.
Текущий ямочный ремонт проведут на площади более 30 тыс. кв.м. В рамках проекта «Наш двор» запланировано благоустройство территорий 454 домов с общей площадью асфальтового покрытия 526 тыс. кв.м. К работам приступили на 153 территориях жилых зданий. Благоустройство выполнено на 13%.
В выездном заседании также приняли участие заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев, учредитель СК «Дорстрой» Станислав Шевырев.