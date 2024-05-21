Ильсур Метшин: «Движение по мосту Миллениум планируем открыть в июле»

«Мост Миллениум — одна из важнейших транспортных артерий города. Закрытие даже одной части моста приводит к затруднению движения в других частях города. Однако мост испытывает высокую нагрузку, ежедневно по нему проезжает 50 тысяч автомашин. С момента строительства моста, за почти 20 лет, это его первый капитальный ремонт, который мы проводим в рамках подготовки Казани к саммиту БРИКС. Дорожные строители при благоприятных погодных условиях обещают завершить все работы раньше — в июле вместо конца августа по контракту».