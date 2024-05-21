Бербок в Киеве сделала дерзкое заявление о России и Путине

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Западу нужно активно помогать Украине, чтобы российская армия не оказалась на пороге европейский стран, заявила во время визита в Киев глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, чьи слова приводит Tagesschau.
«Мы должны объединить все силы сейчас, чтобы Украина могла выстоять, <…> и чтобы войска Путина в ближайшее время не оказались у наших собственных границ», — обратилась она к международным партнерам.
Бербок отметила, что Украина остро нуждается в средствах противовоздушной обороны. Она также поддержала вступление страны в Европейский Союз.
Во вторник агентство DPA сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев, о нем ранее не объявляли по соображениям безопасности.