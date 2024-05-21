Застройку второй части поймы реки Царицы обсудил Бочаров с молодежью Волгограда

Первые изменения в пойме Царицы за Астраханским мостом волгоградцы увидят не сразу, а в течение пяти лет. Для начала там укрепят склоны, сделают водоотведение, проезд. Все это осложняют насыпные территории и река, закованная в бетон. По словам инвестора, в заболоченной части поймы нашли кучу сгнившей техники. Так что лакомый участок земли в центре города десятилетиями был заброшен и не застраивался не просто так.