Застройку второй части поймы реки Царицы обсудил Бочаров с молодежью Волгограда

Власти Волгограда и области обсудили со студентами-архитекторами проекты развития второй части поймы реки Царицы. Утром 21 мая губернатор Андрей Бочаров и Владимир Марченко прогулялись вместе с молодежью по стройплощадке будущего филиала технопарка «Сколково», аквапарка и местам, где разместятся физкультурный комплекс и зона отдыха, сообщили в обладмине.
Первые изменения в пойме Царицы за Астраханским мостом волгоградцы увидят не сразу, а в течение пяти лет. Для начала там укрепят склоны, сделают водоотведение, проезд. Все это осложняют насыпные территории и река, закованная в бетон. По словам инвестора, в заболоченной части поймы нашли кучу сгнившей техники. Так что лакомый участок земли в центре города десятилетиями был заброшен и не застраивался не просто так.
— Сейчас работы ведутся с учетом особенностей рельефа местности и происходящих здесь гидрологических процессов, — утверждают чиновники.
Специалисты настроены не превращать эту зону в бетонную пустошь. Имеющуюся зелень постараются сохранить, насколько это возможно. Речь, конечно, идет не о камыше. Дополнительно в пойме высадят деревья и кустарники, используя приемы вертикального озеленения.
Обещают власти также проработать варианты строительства в пойме Царицы дополнительных подъездных путей, транспортных развязок и лестниц для пешеходов.
«Сегодня доступа в пойму со стороны Ворошиловского и Центрального районов просто нет. Это нужно обеспечить», — подчеркнул Андрей Бочаров.
После осмотра на месте все предложения обсудят 21 мая на совещании в музее «Россия — моя история».