The Economist рассказал о криках Зеленского на генералов из-за неправды

Как пишет The Economist, многие украинские солдаты разгневаны тем, что российским войскам удалось продвинуться так далеко и так быстро. Одни связывают это с задержкой в помощи со стороны Запада, что, по их мнению, способствовало наступлению российских сил и ослабило оборону Украины, другие обвиняют Киев в некомпетентности или даже предательстве. Кроме того, распространяются теории заговора о том, что политики в Киеве или Вашингтоне могут предать Харьков «в преддверии ужасного мирного соглашения», сообщает издание.