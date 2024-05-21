Лукашенко: нужны не штрафы и наказания, а работа предприятия

«Самое возмутительное то, что порой проверяют абсолютно не те организации, которые следовало бы проверять. По-другому нельзя объяснить случаи, когда мне лично нужно вмешиваться, чтобы навести порядок, как с тем же ценообразованием», — цитирует слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».