Лукашенко: нужны не штрафы и наказания, а работа предприятия

На совещание был вынесен проект указа, который предусматривает корректировку нормативных правовых актов в данной сфере. Президент отметил, что к этой теме системы контроля возвращаются не впервые, и в течение многих лет она пересматривается, что дало свои результаты.
«Как результат Комитет государственного контроля ежегодно информирует о снижении проверочной нагрузки на субъекты хозяйствования».
Он отметил, что несмотря на сокращение проверок почти на 30% за последние несколько лет, есть негативные тенденции. В частности, под видом различных профилактических норм контроля проводятся настоящие проверки. Глава государства привел цифру — 300 тысяч таких мероприятий в год.
«Самое возмутительное то, что порой проверяют абсолютно не те организации, которые следовало бы проверять. По-другому нельзя объяснить случаи, когда мне лично нужно вмешиваться, чтобы навести порядок, как с тем же ценообразованием», — цитирует слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».
Глава государства добавил, что усилия проверяющих часто направлены на поиск недостатков и как результат — штрафные санкции. А необходимо, по мнению президента, направлять усилия на улучшение результатов деятельности предприятий.
«Нам не штрафы нужны и наказания. А улучшение работы предприятия», — подчеркнул белорусский лидер.
Он поручил кардинально разобраться в ситуации и изменить стиль и методы работы.
По информации пресс-службы главы государства, в 2009 году на основании указа № 510 в стране была сформирована система контроля. В 2017 году она была модернизирована. В частности был пересмотрен перечень контролирующих органов, сокращены дублирующие сферы контроля и ужесточены требования к назначению проверок и работе контролеров.