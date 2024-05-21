Совбез ООН отклонил резолюцию России о неразмещении оружия в космосе

Напомним, что в апреле Россия наложила вето на Американо-Японскую резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе, тогда за него проголосовали все страны кроме России и Китая. Представитель МИД Мария Захарова дала комментарий, что такое решение принято в связи с большим количеством новых обязательств, выходящих за рамки действующих договоров и соглашений.