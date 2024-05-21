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Совбез ООН отклонил резолюцию России о неразмещении оружия в космосе

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На обсуждении выдвинутого Россией договора о космической безопасности страны — участницы Cовбеза не пришли к единому решению. В итоге резолюция была отклонена, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Reuters

Российская Федерация выдвинула на обсуждение документ об экстренных мерах по предотвращению размещения вооружений в космосе и угрозы применения силы в космосе, из космоса по Земле и с Земли по объектам в космосе. В рамках договора предполагалось разработать соглашения по предотвращению гонки вооружений в космосе.

Против резолюции проголосовали семь из 15 стран-участниц, еще семь стран, включая РФ и Китай, поддержали документ, Швейцария воздержалась.

Представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что голосование по проекту подтвердило намерение США милитаризовать космос, и оно потребует ответных шагов от России.

Напомним, что в апреле Россия наложила вето на Американо-Японскую резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе, тогда за него проголосовали все страны кроме России и Китая. Представитель МИД Мария Захарова дала комментарий, что такое решение принято в связи с большим количеством новых обязательств, выходящих за рамки действующих договоров и соглашений.

ООН