Трубило: нареканий на работу ЖКХ от граждан стало меньше

«Появилось поручение президента. Мы показали подходы, что необходимо комплексно ремонтировать агрогородок, чтобы потом туда не возвращаться. И эта работа с этого года уже начата. Это перспективная работа на ближайшие 70 лет, поскольку не все сразу возможно сделать. Но по крайней мере мы увидели эту проблему и наметили пути ее решения», — заключил глава Минжилкомхоза.