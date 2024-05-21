Трубило: нареканий на работу ЖКХ от граждан стало меньше

Он также отметил, что «чем больше делаешь, тем больше обращений».
«Когда мы в свое время увеличили долю капитального ремонта, мы увидели всплеск обращений “а почему не мне?”.
Во время заседания министр заявил, что в 2023 году капитальный ремонт в жилищном фонде был выполнен в объеме почти 3,5 млн (95,1% от плана) квадратных метров.
Председатель Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Палаты представителей Юрий Наркевич в свою очередь перечислил проблемные вопросы, которые чаще всего поступают депутатам от граждан и касаются сферы ЖКХ.
«Обычно людей волнуют вопросы благоустройства дворовых территорий. Где-то есть проблемы с отоплением, с канализацией, водой. И это вопросы, которые необходимо решать», — сказал парламентарий.
Служба 115
Министр ЖКХ обратил внимание на диспетчерскую службу 115.бел, которая в формате онлайн принимает заявки от населения относительно той или иной коммунальной проблемы. По его словам, были нарекания от граждан и местных органов власти, что система «неразворотливая», работает медленно.
«Но я хочу сказать, что это тот инструмент, который позволяет местному органу власти в первую очередь посмотреть, что интересует на той или иной территории граждан в части, касающейся жилищно-коммунальных услуг. Одним нажатием кнопки можно увидеть топ-5 или топ-10 проблемных вопросов в районе», — обозначил Геннадий Трубило.
Он констатировал, что благодаря этой службе была выявлена массовая проблема с улично-дорожной сетью.
«Вовремя это увидели, количество обращений увеличилось, в прошлом году озадачились этой темой, и уже выполнили порядка 8 млн квадратных метров ямочного ремонта. В этом году, я думаю, темпы не будут снижены».
Перспектива на 70 лет
Он также добавил, что с помощью 115.бел была проанализировала ситуация в агрогородках. Трубило отметил, что во многих из них ремонт улиц и дорог происходил по остаточному принципу.
«Появилось поручение президента. Мы показали подходы, что необходимо комплексно ремонтировать агрогородок, чтобы потом туда не возвращаться. И эта работа с этого года уже начата. Это перспективная работа на ближайшие 70 лет, поскольку не все сразу возможно сделать. Но по крайней мере мы увидели эту проблему и наметили пути ее решения», — заключил глава Минжилкомхоза.