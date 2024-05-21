Дятлова рассказала, останется ли она на должности сити-менеджера после смены губернатора

Елена Дятлова продолжает работу в должности сити-менеджера Калининграда после смены губернатора региона. Об этом глава администрации города сообщила журналистам во вторник, 21 мая.
«Если говорить про себя, то я наёмный сити-менеджер, мой контракт действует на период работы горсовета этого созыва (с 2021 по 2026 годы — прим. ред.). Мои полномочия закончатся с полномочиями существующего горсовета. Дальше новые выборы горсовета, новый конкурс».
Руководитель калининградской мэрии познакомилась с врио губернатора Алексеем Беспрозванных и провела первые рабочие встречи.
«Была на общем представлении, было общее совещание с главами и министрами, была отдельная встреча. На этой неделе ещё запланированы встречи, потому что Калининград — областной центр, здесь проживает половина населения области. Естественно, что знакомство с городом и погружение в проблематику — это то, чем занимается врио губернатора».
Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал указ о назначении себя главой регионального правительства.