Дятлова рассказала, останется ли она на должности сити-менеджера после смены губернатора

«Была на общем представлении, было общее совещание с главами и министрами, была отдельная встреча. На этой неделе ещё запланированы встречи, потому что Калининград — областной центр, здесь проживает половина населения области. Естественно, что знакомство с городом и погружение в проблематику — это то, чем занимается врио губернатора».