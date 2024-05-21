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Новые «Волги» представили Михаилу Мишустину на ЦИПР в Нижнем Новгороде

Премьер-министр поручил максимально локализовывать производство всех компонентов автомобиля.

Источник: Reuters

Новые «Волги» представили премьер-министру России Михаилу Мишустину на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал правительства России.

Глава правительства осмотрел павильон марки VOLGA, где представлены автомобили: VOLGA С40 — сeдaн клaссa D, VOLGA К30 — крoссoвeр клaссa С, VOLGA К40 — крoссoвeр клaссa D.

Напомним, производство автомобилей «Волга» планируется запустить в Нижнем Новгороде в 2024 году, а в 2025 году выйти на режим полного цикла. Новая линейка будет выпускаться компания «Производство легковых автомобилей» на автозаводе.

Михаил Мишустин поручил по-максимому локализовывать производство всех компонентов автомобиля.

Как сообщалось ранее, премьер-министр выступит на пленарной сессии, где будет обсуждаться тема технологической независимости российской промышленности, а также посетит выставку новейших разработок от российских и зарубежных компаний.

Мишустин Михаил