Свердловская ФСБ прокомментировала приказ Путина о заграничных поездках

В свердловском управлении заявили, что с учетом «современных реалий жизни», такие изменения — необходимость. «От степени защищенности секретной информации зависит состояние безопасности общества и государства в целом. Уверены, что лица, имеющие допуск к секретным сведениям, подойдут к новым правилам ответственно и учтут их при планировании заграничных поездок», — прокомментировали в пресс-службе свердловского управления ФСБ. Там уточнили, что согласно документу в данном уведомлении нужно указывать цель выезда, список посещаемых государств и сроки поездки, вид транспорта, а также адрес места пребывания.