Путин обсудил с Мирзиеевым подготовку госвизита в Узбекистан

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Обсужден ход подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан. В этом контексте затронут ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.