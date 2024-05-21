«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Обсужден ход подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан. В этом контексте затронут ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.
Путин обсудил с Мирзиеевым подготовку госвизита в Узбекистан
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ход подготовки предстоящего госвизита президента РФ в Узбекистан, сообщила пресс-служба Кремля.