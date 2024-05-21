Имущество бывшего депутата Омской области обратили в доход государства

«В обоснование требований прокурор указал что, ответчик, будучи депутатом Совета Полтавского городского поселения с 2020 по 2023 гг. (полномочия прекращены досрочно), предоставляла справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и своего супруга. В результате контроля было установлено несоответствие расходов ответчика и ее супруга, понесенных в 2021 году, их общему доходу за три последних года. Так, супругом бывшего депутата были приобретены трактор марки “Беларус”, зерноуборочный комбайн “Енисей”, автомобиль Lada 219000 и квартира, расположенная в г. Москве.