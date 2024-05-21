Имущество бывшего депутата Омской области обратили в доход государства

«В обоснование требований прокурор указал что, ответчик, будучи депутатом Совета Полтавского городского поселения с 2020 по 2023 гг. (полномочия прекращены досрочно), предоставляла справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и своего супруга. В результате контроля было установлено несоответствие расходов ответчика и ее супруга, понесенных в 2021 году, их общему доходу за три последних года. Так, супругом бывшего депутата были приобретены трактор марки “Беларус”, зерноуборочный комбайн “Енисей”, автомобиль Lada 219000 и квартира, расположенная в г. Москве.
В связи с этим прокурор Омской области просил обратить в доход Российской Федерации трактор и зерноуборочный комбайн, а также взыскать с ответчиков стоимость квартиры и автомобиля (в связи с продажей)", — говорится в сообщении суда.
Как отмечается, ответчики не согласились с этими требованиями, заявив, что их доходов было достаточно для приобретения спорного имущества.
Однако, как сообщается, суд пришел к выводу, что указанное в иске имущество приобретено в значительной части от доли доходов, законность которых не доказана.
«Указанное в исковом заявлении имущество является общим имуществом супругов, заявленные исковые требования суд удовлетворил в полном объеме. В доход Российской Федерации обращены трактор марки Беларус 2013 г.в., зерноуборочный комбайн марки Енисей 1200, 2003 г.в. Солидарно с ответчиков в доход Российской Федерации взыскана также денежная сумма в размере 4250000 рублей (стоимость квартиры и автомобиля)», — передает пресс-служба областного суда.
Отметим, что решение не вступило в законную силу.