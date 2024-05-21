Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве

АСТАНА, 21 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Владимир Зеленский, обсуждая «мирную конференцию» в Швейцарии с иностранными послами в Киеве, на повышенных тонах требовал поддержать свою «формулу мира».
«У нас есть информация — есть у нас возможность получать информацию, которая обычно не предназначается для опубликования, оглашения. В конце апреля, обсуждая с иностранными послами в Киеве вот эту вот затею со швейцарской конференцией, по оценке некоторых участников, Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал, на повышенных, почти истеричных тонах требовал поддержать свою формулу мира как средство заставить Россию встать на колени», — рассказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС в Казахстане.
Он отметил, что человек, не чувствующий необходимости контролировать себя, начинает говорить правду.
Швейцария проведет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.