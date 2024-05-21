Волгоградскую область готовят к будущим выборам и референдуму

В профильный комитет Облдумы поступил проект регионального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в сфере подготовки и проведения выборов и референдумов на территории Волгоградской области». Документ внесен региональным избиркомом, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Согласно сопроводительной документации, поправки в первую очередь касаются кандидатов, имеющих статус иностранного агента и включенных в реестр причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Эти изменения вносят согласно новому федеральному закону.
Иноагент кандидатом быть не может. Так что для регистрации он должен прекратить этот статус или не сможет участвовать в выборах. Зато зарегистрированного кандидата не могут включить в реестр иностранных агентов.
Теперь не только иноагенты, но и причастные к экстремистской деятельности лица не могут представлять кандидатов и объединения, быть наблюдателями, доверенными лицами, членами избиркомов, вносить пожертвования в фонд референдума, партии или кандидата.
Также новый закон уточняет моменты с неиспользованными и испорченными бюллетенями, проверкой судимости, иностранными наблюдателями и другие нормы.
Напомним, в 2024 году в Волгоградской области пройдут выборы губернатора и депутатов облдумы.