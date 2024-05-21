Медведев предупредил «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине

«По разным причинам некоторые нейтральные страны вынуждены откликаться на подобные приглашения (на конференцию в Швейцарии — прим. ТАСС), чтобы не портить отношения с крупными игроками. Но они также должны понимать, что участие в таком одиозном мероприятии, хотят они того или нет, означает отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону бандеровского политического режима», — написал Медведев в публикации на английском языке в X (бывший Twitter).