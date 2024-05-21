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Медведев предупредил «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине

Зампред Совбеза РФ сравнил такое участие с попытками сепаратных переговоров Аллена Даллеса с нацистами в 1945 году.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. «Нейтральные» страны в случае участия в конференции по Украине в Швейцарии окажутся на стороне бандеровского режима, и это скажется на их отношениях с Россией. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сравнив такое участие с попытками сепаратных переговоров Аллена Даллеса (американский дипломат и разведчик — прим. ТАСС) с нацистами в 1945 году.

«По разным причинам некоторые нейтральные страны вынуждены откликаться на подобные приглашения (на конференцию в Швейцарии — прим. ТАСС), чтобы не портить отношения с крупными игроками. Но они также должны понимать, что участие в таком одиозном мероприятии, хотят они того или нет, означает отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону бандеровского политического режима», — написал Медведев в публикации на английском языке в X (бывший Twitter).

Он подчеркнул, что, какими бы благими намерениями эти страны не руководствовались, в итоге они будут играть по правилам, установленным неонацистами в Киеве. «Это напоминает мне попытку заключения сепаратного мира с нацистами, предпринятую пресловутым Алленом Даллесом и Ко в Берне в 1945 году», — написал Медведев.

Он заключил, что подобные действия «будут должным образом оценены Россией и обязательно повлияют на наши отношения в будущем». «Мы будем помнить об этом», — предупредил замглавы СБ РФ.

Швейцария планирует провести 15—16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных на эту встречу.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если страну не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение конференции в Швейцарии — «путь в никуда», Москва не видит желания Запада вести дело по-честному. В России при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного разрешения конфликта с Киевом.

переговоры
Медведев Дмитрий