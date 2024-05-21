Медведев предупредил «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. «Нейтральные» страны в случае участия в конференции по Украине в Швейцарии окажутся на стороне бандеровского режима, и это скажется на их отношениях с Россией. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сравнив такое участие с попытками сепаратных переговоров Аллена Даллеса (американский дипломат и разведчик — прим. ТАСС) с нацистами в 1945 году.
«По разным причинам некоторые нейтральные страны вынуждены откликаться на подобные приглашения (на конференцию в Швейцарии — прим. ТАСС), чтобы не портить отношения с крупными игроками. Но они также должны понимать, что участие в таком одиозном мероприятии, хотят они того или нет, означает отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону бандеровского политического режима», — написал Медведев в публикации на английском языке в X (бывший Twitter).
Он подчеркнул, что, какими бы благими намерениями эти страны не руководствовались, в итоге они будут играть по правилам, установленным неонацистами в Киеве. «Это напоминает мне попытку заключения сепаратного мира с нацистами, предпринятую пресловутым Алленом Даллесом и Ко в Берне в 1945 году», — написал Медведев.
Он заключил, что подобные действия «будут должным образом оценены Россией и обязательно повлияют на наши отношения в будущем». «Мы будем помнить об этом», — предупредил замглавы СБ РФ.
Швейцария планирует провести
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если страну не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение конференции в Швейцарии — «путь в никуда», Москва не видит желания Запада вести дело по-честному. В России при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного разрешения конфликта с Киевом.