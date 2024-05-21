Песков прокомментировал военную программу США в космосе

Москва призывает обратить внимание на страны, выступившие в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций против проекта резолюции России о недопущении гонки вооружений в космосе.
В Кремле оценили позицию США по запрещению ядерных сил и обычных вооружений в космосе в связи с блокированием проекта резолюции Совбеза ООН от РФ.
Песков ответил на ряд вопросов журналистов, в том числе, располагает ли Россия сведениями о космических ядерных силах США: «Российские спецслужбы выполняют свою работу, и второе — мы просто просим обратить внимание на то, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей резолюции по космосу».
Ранее Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия, но орган заблокировал его. Проект удостоверял обязательство участников Договора о космосе соблюдать данную договорённость, в том числе не размещать на орбите вокруг Земли объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового поражения.
В ходе голосования в СБ ООН за резолюцию голосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Против были США, Франция, Британия, Япония, Словения, Республика Корея, Мальта. Воздержалась Швейцария. Резолюция не была принята, так как не набрала необходимые девять голосов.
Ранее Белый дом США заявлял, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие. Путин опроверг эти сообщения сказав, что Россия была и будет категорически против размещения ядерного оружия в космосе.