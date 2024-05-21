Песков прокомментировал военную программу США в космосе

Песков ответил на ряд вопросов журналистов, в том числе, располагает ли Россия сведениями о космических ядерных силах США: «Российские спецслужбы выполняют свою работу, и второе — мы просто просим обратить внимание на то, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей резолюции по космосу».