Шавкат Мирзиёев оставил запись в книге соболезнований в посольстве Ирана в Ташкенте

Также он поговорил с послом Мухаммадали Искандари. Лидер Узбекистана отметил, что президент Раиси был выдающимся государственным деятелем и политиком, внесшим огромный вклад в устойчивое социально-экономическое развитие, повышение благосостояния населения и укрепление международного авторитета Ирана, а также расширение взаимовыгодного многопланового сотрудничества между нашими странами.