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Шавкат Мирзиёев оставил запись в книге соболезнований в посольстве Ирана в Ташкенте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана 21 мая посетил посольство Ирана, чтобы выразить глубокие соболезнования дружественному иранскому народу по поводу трагической гибели Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Глава государства оставил запись со словами искреннего сочувствия и поддержки в Книге соболезнований, отрытой в дипломатической миссии.

Также он поговорил с послом Мухаммадали Искандари. Лидер Узбекистана отметил, что президент Раиси был выдающимся государственным деятелем и политиком, внесшим огромный вклад в устойчивое социально-экономическое развитие, повышение благосостояния населения и укрепление международного авторитета Ирана, а также расширение взаимовыгодного многопланового сотрудничества между нашими странами.

Накануне президент Узбекистана направил послание с соболезнованиями Верховному духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Шавкат Мирзиеев