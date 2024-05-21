Работодателей на Украине обязали рассылать повестки сотрудникам на больничном и в отпуске

«Работодатель обязан издать приказ (распоряжение) об оповещении призывников, военнообязанных и резервистов, довести его до сведения таких лиц под личную подпись, а в случае выполнения такими лицами дистанционной, надомной работы, в период их временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске или в командировке — заказным почтовым отправлением и отправить копию соответствующих распоряжений в трехдневный срок в соответствующий районный (городской) военкомат», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабинета министров.