Работодателей на Украине обязали рассылать повестки сотрудникам на больничном и в отпуске

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Граждане Украины, находящиеся в отпуске, на больничном, а также работающие удаленно, будут получать повестки от работодателя по почте. Кабмин Украины обязал их рассылать такие уведомления и отчитываться перед военкоматами.
«Работодатель обязан издать приказ (распоряжение) об оповещении призывников, военнообязанных и резервистов, довести его до сведения таких лиц под личную подпись, а в случае выполнения такими лицами дистанционной, надомной работы, в период их временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске или в командировке — заказным почтовым отправлением и отправить копию соответствующих распоряжений в трехдневный срок в соответствующий районный (городской) военкомат», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабинета министров.
Кроме того, работодатель должен доставлять своих работников в военкоматы, делать это нужно будет после получения распоряжения от военкомата или местной администрации. «Руководители предприятий, учреждений, организаций обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) к пунктам сбора районных (городских) военкоматов или воинских частей», — говорится в документе.
Также работодателю нужно уведомить военкомат, кто из сотрудников отказался брать повестку или уволился.
С 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон о новых правилах мобилизации. Этим документом власти преследуют цель значительно пополнить понесшие большие потери армейские подразделения за счет введения ряда новых жестких правил призыва и существенного поражения граждан в правах.