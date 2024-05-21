Токаев принял участие в церемонии награждения работников культуры и искусства

«В прошлом году была принята Концепция культурной политики до 2029 года. Сегодня государство уделяет огромное внимание всестороннему развитию инфраструктуры этой важнейшей отрасли. Только за последние три года по всей стране отремонтировано свыше 700 и построено 168 новых объектов. Постепенно улучшается оснащение учреждений культуры и искусства. Впервые за три десятилетия выделены бюджетные средства на покупку музыкальных инструментов для профильных учебных заведений и государственных концертных организаций», — сказал президент.