Испания отозвала посла в Аргентине из-за комментариев Милея

МАДРИД, 21 мая. /ТАСС/. Испания отозвала своего посла в Аргентине после того, как президент Аргентины Хавьер Милей назвал коррупционером супругу премьер-министра Испании Бегонью Гомес. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес на пресс-конференции в Мадриде. Трансляция велась на сайте радиостанции Cadena SER.
«Мы отзываем нашего посла из Буэнос-Айреса, посол будет на постоянной основе находиться в Мадриде, Аргентина останется без посла», — сказал глава МИД.
19 мая Милей выступил на съезде испанской крайне правой партии Vox в Мадриде, где упрекнул премьер-министра Испании Педро Санчеса в том, что он не отреагировал мгновенно на обвинения в коррупции в отношении своей жены Бегоньи Гомес. 20 мая Санчес заявил, что Милей не оправдал испано-аргентинских отношений, а глава МИД королевства не исключил разрыва отношений с Аргентиной из-за поведения аргентинского лидера.
В конце апреля суд сообщил о начале расследования в отношении Гомес по подозрению в использовании связей и коррупции в бизнесе. По версии газеты El Confidencial, дело сосредоточено на отношениях Гомес с несколькими частными компаниями, которые получили средства и государственные контракты от правительства. После начала расследования премьер отменил свои общественные мероприятия, чтобы обдумать, останется ли он на посту. Впоследствии Санчес заявил, что не покинет пост. Прокуратура провинции Мадрид уже попросила о прекращении расследования.