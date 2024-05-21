Испания отозвала посла в Аргентине из-за комментариев Милея

В конце апреля суд сообщил о начале расследования в отношении Гомес по подозрению в использовании связей и коррупции в бизнесе. По версии газеты El Confidencial, дело сосредоточено на отношениях Гомес с несколькими частными компаниями, которые получили средства и государственные контракты от правительства. После начала расследования премьер отменил свои общественные мероприятия, чтобы обдумать, останется ли он на посту. Впоследствии Санчес заявил, что не покинет пост. Прокуратура провинции Мадрид уже попросила о прекращении расследования.