Токаев назначил Сырымбета Каскеева на новую должность

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, распоряжением главы государства Каскеев Сырымбет Ерденулы назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Как сообщается на официальном сайте Агентства по стратегическому планированию и реформам, Сырымбет Каскеев в 2014 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «Прикладная математика и информатика».
В период с 2014 по 2016 годы занимал должности старшего эксперта, заместителя директора центра аналитических исследований и прогнозирования АО «Институт экономических исследований».
С 2016 по 2017 годы работал в АО «Банк Развития Казахстана» на должности главного менеджера Департамента стратегии и планирования.
С 2017 по 2020 годы занимал позицию главного менеджера Департамента анализа и исследований АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек”.
С 2020 по 2022 годы занимал должность руководителя проекта Департамента проектного финансирования и работы с инвесторами АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек”.
До сегодняшнего назначения занимал пост главы Департамента макроэкономической политики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.