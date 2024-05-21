Ричмонд
+16°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев назначил Сырымбета Каскеева на новую должность

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Сырымбета Каскеева заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Пресс-служба Агентства по стратегическому планированию и реформам

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, распоряжением главы государства Каскеев Сырымбет Ерденулы назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Как сообщается на официальном сайте Агентства по стратегическому планированию и реформам, Сырымбет Каскеев в 2014 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «Прикладная математика и информатика».

В период с 2014 по 2016 годы занимал должности старшего эксперта, заместителя директора центра аналитических исследований и прогнозирования АО «Институт экономических исследований».

С 2016 по 2017 годы работал в АО «Банк Развития Казахстана» на должности главного менеджера Департамента стратегии и планирования.

С 2017 по 2020 годы занимал позицию главного менеджера Департамента анализа и исследований АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек”.

С 2020 по 2022 годы занимал должность руководителя проекта Департамента проектного финансирования и работы с инвесторами АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек”.

До сегодняшнего назначения занимал пост главы Департамента макроэкономической политики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.