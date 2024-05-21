«Мы работали буквально на разрыв»: Минуллина назвала главные итоги KazanForum-2024

Один из главных акцентов форума был сделан на продукции со знаком «Халяль» — заслуженным символом качества в исламском мире. Для продвижения такой продукции, на территории агропромышленного парка Казани была организована международная ярмарка Kazan Halal Market. В Казани она проходила уже во второй раз.