В Волгоградской области изменят закон о выборах и референдуме

Кроме того, в состав ТИК теперь не могут включаться люди, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Они также не имеют права вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и фонды референдума. Ранее аналогичные ограничения были введены в отношении иноагентов.