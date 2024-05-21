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В Волгоградской области изменят закон о выборах и референдуме

Законопроект о внесении изменений в местное законодательство о выборах и референдумах направлен для рассмотрения в профильный комитет регионального парламента.

Источник: Волгоградская правда

Одним из нововведений станет норма, согласно которой участник выборов обязан прекратить статус иноагента до подачи в ТИК пакета документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата. В противном случае это послужит основанием для отказа в регистрации. Это касается как выборов депутатов, так и должностных лиц в органах местного самоуправления.

Кроме того, в состав ТИК теперь не могут включаться люди, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Они также не имеют права вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и фонды референдума. Ранее аналогичные ограничения были введены в отношении иноагентов.

Также в законопроекте оговаривается ряд других поправок, которые касаются порядка гашения неиспользованных бюллетеней, участия в избирательных кампаниях иностранных наблюдателей и т. д.