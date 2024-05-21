В Волгоградской области изменят закон о выборах и референдуме

Одним из нововведений станет норма, согласно которой участник выборов обязан прекратить статус иноагента до подачи в ТИК пакета документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата. В противном случае это послужит основанием для отказа в регистрации. Это касается как выборов депутатов, так и должностных лиц в органах местного самоуправления.
Кроме того, в состав ТИК теперь не могут включаться люди, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Они также не имеют права вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и фонды референдума. Ранее аналогичные ограничения были введены в отношении иноагентов.
Также в законопроекте оговаривается ряд других поправок, которые касаются порядка гашения неиспользованных бюллетеней, участия в избирательных кампаниях иностранных наблюдателей