ЕС и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности

Ранее СМИ сообщали, что Молдавия и ЕС договорятся об углублении партнерства в сфере безопасности «до беспрецедентного уровня». Отмечалось, что, согласно предложению ЕС, Молдавия будет активнее обмениваться разведданными со странами Евросоюза, участвовать в совместных военных учениях и программах военных закупок. Новое соглашение направлено также на повышение уровня взаимодействия Молдавии и ЕС при противостоянии зарубежному вмешательству, терроризму и киберугрозам.