Назначена и.о. руководителя управления ФНС по Свердловской области

Уточняется, что она назначена на должность и.о. руководителя в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 17 мая 2024 года. Марина Хан работает в налоговых органах с августа 2001 года. В 2015 году была награждена медалью ФНС России «За заслуги» II степени.