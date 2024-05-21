Депутаты повысили плату за содержание жилья в Челябинске на 5,5%

В настоящий момент плата за содержание жилья зависит от категории дома (наличие газа, лифта, мусоропровода) и составляет в среднем от 22 до 30 рублей за квадратный метр. С новыми изменениями повышение будет примерно от 90 копеек до 1,5 рублей за «квадрат».