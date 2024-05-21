Депутаты повысили плату за содержание жилья в Челябинске на 5,5%

Депутаты гордумы Челябинска на заседании во вторник, 21 мая, приняли решение о повышении платы за содержание жилья. Тариф с 1 июля увеличится на 5,5%. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.
— В проекте плата увеличится на 5,5%, что соответствует среднегодовому индексу потребительских цен для услуг ЖКХ на 2024 год, утвержденному Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 и плановый период 2025—2026 года, — объяснили в пресс-службе Челябинской гордумы.
Увеличение тарифа затронет нанимателей жилья по договорам соцнайма, владельцев, не определившиеся со способом управления домом, а также собственников, которые не приняли решение об установлении размера платы.
В настоящий момент плата за содержание жилья зависит от категории дома (наличие газа, лифта, мусоропровода) и составляет в среднем от 22 до 30 рублей за квадратный метр. С новыми изменениями повышение будет примерно от 90 копеек до 1,5 рублей за «квадрат».