Экс-лидер «Родины» лишится поста в Госдуме на фоне суда с военкором

Фракция «Справедливой России — За правду» в Госдуме сняла с должности главу комитета по делам национальностей депутата Геннадия Семигина, бывшего лидера партии «Патриоты России», сообщила пресс-служба справороссов.
СРЗП приняла решение освободить Геннадия Семигина от должности председателя комитета ГД по делам национальностей и выдвинуть на нее Яну Лантратову, добавили в пресс-службе.
Семигин в феврале обратился в суд с иском к бывшему бойцу группы «Русич», военному корреспонденту Евгению Рассказову, который известен по позывному Топаз, с требованием 6 млн руб. компенсации за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации. В середине апреля ему присудили 500 тыс. руб. компенсации.
По информации политического объединения, это решение принято «в рамках плановой кадровой ротации во фракции СРЗП».