Экс-лидер «Родины» лишится поста в Госдуме на фоне суда с военкором

Семигин в феврале обратился в суд с иском к бывшему бойцу группы «Русич», военному корреспонденту Евгению Рассказову, который известен по позывному Топаз, с требованием 6 млн руб. компенсации за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации. В середине апреля ему присудили 500 тыс. руб. компенсации.