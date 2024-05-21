Токаев принял годовой отчет Нацбанка

«Глава государства был проинформирован о снижении инфляции более чем в два раза — до 9,8% по итогам 2023 года. Базовая ставка снижена до 14,75%. Долларизация депозитов составила 23,2%, достигнув 26-летнего минимума. При этом валовые золотовалютные резервы Национального банка по итогам 2023 года составили $36 млрд, увеличившись на $0,9 млрд, или 2,5%, по сравнению с 2022 годом. Активы Национального фонда увеличились на $4,3 млрд, достигнув $60 млрд, доходность активов составила 11,38%. Совокупный объем пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда, находящийся в доверительном управлении Нацбанка, по итогам 2023 года составил Т17,8 трлн, увеличившись за год на Т3,2 трлн. Доходность пенсионных активов составила 10,1%, превысив уровень инфляции», — говорится в сообщении..