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Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: © РИА Новости

Ранее Владимир Толстой занимал должность советника президента РФ по культуре.

«Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Путин Владимир