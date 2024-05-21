Ранее Владимир Толстой занимал должность советника президента РФ по культуре.
«Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в документе.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Владимир Толстой занимал должность советника президента РФ по культуре.
«Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в документе.