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«Аж два года, вот пример показали». Лукашенко раскритиковал сроки подготовки проекта указа о надзорной деятельности

Лукашенко раскритиковал сроки подготовки проекта указа о надзорной деятельности.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, которое было посвящено совершенствованию контрольно-надзорное деятельности, раскритиковал сроки подготовки проекта указа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности правительством. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

Лукашенко напомнил, что давал поручение кардинально разобраться в ситуации, а также изменить стиль и методы работы.

— Во исполнение данного поручения правительством подготовлен проект указа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Его разработка велась более двух лет. Аж два года. Вот пример показали. Администрация президента и правительство крутили его несколько раз, подключая все заинтересованные ведомства, — заявил президент.

Он добавил, что в результате проект содержит ряд новаций: от смещения акцентов в работе контролирующих органов в сторону профилактики до выведения прокуратуры из-под сферы действия указа № 510. Глава государства акцентировал внимание на том, что ввиду значимости указанного правового акта для Беларуси окончательное решение будет принято лишь после его всестороннего обсуждения.

— Правда, хотелось бы, чтобы после обсуждения два года не проходило, как вы готовили этот проект, — заметил Лукашенко.

Лукашенко Александр