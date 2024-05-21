«Аж два года, вот пример показали». Лукашенко раскритиковал сроки подготовки проекта указа о надзорной деятельности

Он добавил, что в результате проект содержит ряд новаций: от смещения акцентов в работе контролирующих органов в сторону профилактики до выведения прокуратуры из-под сферы действия указа № 510. Глава государства акцентировал внимание на том, что ввиду значимости указанного правового акта для Беларуси окончательное решение будет принято лишь после его всестороннего обсуждения.