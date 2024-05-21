Минобороны предложило изменить российскую границу в Балтийском море

«В случае утверждения проекта перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации, прилежащей зоны Российской Федерации у материкового побережья и островов Российской Федерации в Балтийском море: будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе г. Балтийск и г. Зеленоградск, позволяющая использовать соответствующие акваторию, как внутренние морские воды Российской Федерации; изменится прохождение государственной границы Российской Федерации на море в связи с изменением положения внешней границы территориального моря», — говорится в документе.