Минобороны предложило изменить российскую границу в Балтийском море

«В случае утверждения проекта перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации, прилежащей зоны Российской Федерации у материкового побережья и островов Российской Федерации в Балтийском море: будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе г. Балтийск и г. Зеленоградск, позволяющая использовать соответствующие акваторию, как внутренние морские воды Российской Федерации; изменится прохождение государственной границы Российской Федерации на море в связи с изменением положения внешней границы территориального моря», — говорится в документе.
Отмечается, что для обеспечения навигационной безопасности мореплавания будут скорректированы и переизданы государственные морские навигационные карты соответствующих масштабов.
Предполагается, что в случае принятия данного акта будет признан недействительным перечень географических координат точек, определявших положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей, утвержденный постановлением совета министров СССР от 15 января 1985 г. № 56−22.
Кроме того, как утверждается в пояснении к документу, географические координаты точек в свое время были определены по морским навигационным картам мелкого масштаба, составленных по материалам работ середины XX века, и не в полной мере соответствуют «современной географической обстановке».
В настоящее время данный нормативно-правовой акт находится на стадии подготовки. Его ожидаемый срок вступления в силу — январь 2025 года.