Власти Новороссийска заявили о сохранении угрозы ракетных ударов

Игорь Васильев подчеркнул, что система оповещения Новороссийска включает в себя 125 сирен и сиренно-речевых установок. При угрозе включаются сирены — сигнал «Внимание всем!». После этого по всем СМИ передается сообщение о существующей угрозе и инструкция по дальнейшим действиям. Сообщение передается также по смс, радио, в чатах, на официальных сайтах города и на платформе «Мой Новороссийск».