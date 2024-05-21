Губернатор Краснодарского края совершил рабочий визит в Новопокровский район

«Сегодня работаю в Новопокровском районе. В планах — посетить сельскохозяйственные предприятия и оценить качество социальных объектов. Обязательно встретимся с активом, обсудим волнующие жителей проблемы», — заявил глава Кубани.
Вениамин Кондратьев посетил местные сельскохозяйственные предприятия. В станице Новопокровкой находится предприятие по производству техники для обработки почвы.
Глава региона отметил, что пять лет назад в поселке Кубанском инвестор построил завод по переработке масличных культур. Здесь постоянно модернизируют и расширяют производственные мощности. Сейчас производят пищевое и техническое масло, жмых и шрот.
Также губернатор рассказал, что в ближайшее время будет проведен капремонт фасада в Новопокровской детской художественной школе. Он отметил важность того, чтобы было комфортно не только внутри, но и гармонично снаружи.
Вениамин Кондратьев пообщался с педагогами и учениками, посмотрел классы живописи и дизайна, компьютерный класс, обсудил с воспитанниками школы их планы по дальнейшему творческому росту.
Накануне «ФедералПресс» писал, что кубанские парламентарии отправили военные дроны на СВО.