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Губернатор Краснодарского края совершил рабочий визит в Новопокровский район

КРАСНОДАР, 21 мая, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с рабочим визитом посетил Новопокровский район. Глава региона посетил ряд важных объектов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня работаю в Новопокровском районе. В планах — посетить сельскохозяйственные предприятия и оценить качество социальных объектов. Обязательно встретимся с активом, обсудим волнующие жителей проблемы», — заявил глава Кубани.

Вениамин Кондратьев посетил местные сельскохозяйственные предприятия. В станице Новопокровкой находится предприятие по производству техники для обработки почвы.

Глава региона отметил, что пять лет назад в поселке Кубанском инвестор построил завод по переработке масличных культур. Здесь постоянно модернизируют и расширяют производственные мощности. Сейчас производят пищевое и техническое масло, жмых и шрот.

Также губернатор рассказал, что в ближайшее время будет проведен капремонт фасада в Новопокровской детской художественной школе. Он отметил важность того, чтобы было комфортно не только внутри, но и гармонично снаружи.

Вениамин Кондратьев пообщался с педагогами и учениками, посмотрел классы живописи и дизайна, компьютерный класс, обсудил с воспитанниками школы их планы по дальнейшему творческому росту.

Накануне «ФедералПресс» писал, что кубанские парламентарии отправили военные дроны на СВО.