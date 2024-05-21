В ВОЗ и УВКБ затруднились оценить последствия атак ВСУ на жилые районы в РФ

«Мы обеспокоены по поводу всех убитых и раненых среди гражданских лиц. Однако мы не имеем доступа к централизованной базе данных о пострадавших гражданских лицах в России, поэтому у нас просто нет этой информации [об убитых и раненых в результате атак ВСУ россиянах], чтобы можно было ее предоставить», — сказала Манту.
В свою очередь глава офиса ВОЗ на Украине Ярно Хабихт отметил, выступая на брифинге в Женеве по телесвязи из Киева, что организация «постоянно ведет мониторинг атак на здравоохранение». Сообщения о таких атаках поступают в информационную систему организации. «Как только приходят сообщения об атаках на здравоохранение, они отслеживаются и затем проходят процедуру подтверждения. Безусловно, мы учитываем все атаки на здравоохранение в этой системе», — сказал Хабихт, не уточнив, сколько атак со стороны ВСУ на медицинские учреждения России зафиксировали в ВОЗ.
По меньшей мере 20 человек погибли за минувшую неделю в результате обстрелов российских населенных пунктов со стороны ВСУ, еще 115 получили ранения. Как сообщил 21 мая в своем телеграм-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, ведомство отмечает рост числа «целенаправленных ударов ВСУ» по гражданской инфраструктуре прифронтовых регионов. Для нанесения ударов ВСУ массово применяют вооружение иностранного производства: снаряды реактивных систем залпового огня чешского, турецкого и американского производства, боеприпасы, используемые для сброса с беспилотников, производства государств-участников ЕС, а также американские дальнобойные ракеты ATACMS.