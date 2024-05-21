В ВОЗ и УВКБ затруднились оценить последствия атак ВСУ на жилые районы в РФ

В свою очередь глава офиса ВОЗ на Украине Ярно Хабихт отметил, выступая на брифинге в Женеве по телесвязи из Киева, что организация «постоянно ведет мониторинг атак на здравоохранение». Сообщения о таких атаках поступают в информационную систему организации. «Как только приходят сообщения об атаках на здравоохранение, они отслеживаются и затем проходят процедуру подтверждения. Безусловно, мы учитываем все атаки на здравоохранение в этой системе», — сказал Хабихт, не уточнив, сколько атак со стороны ВСУ на медицинские учреждения России зафиксировали в ВОЗ.