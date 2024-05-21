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В России начались учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался в России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В соответствии с поручением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — сказали там.

Ракетные соединения ЮВО в рамках учений отрабатывают подготовку к пуску ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Личный состав авиачастей ВКС России снарядит авиационные средства поражения, включая гиперзвуковые «Кинжалы», спецзарядами и направится в районы патрулирования, сообщили в Минобороны России.

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