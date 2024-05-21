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Минобороны показало кадры учений по применению ядерного оружия

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Минобороны РФ показало во вторник кадры учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

На видеоролике продолжительностью 1,5 минуты показано выдвижение оперативно-тактических комплексов «Искандер» и установка на них ракет, а также носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал» — истребитель МиГ-31 на аэродроме.

Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался в Южном военном округе под руководством Генерального штаба Вооруженных сил РФ в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, сообщило во вторник министерство обороны.

Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.

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