Евгений Панкевич вернулся в комитет по туризму Петербурга

В 2018—2020 годах чиновник возглавлял комитет. Тогда он сменил на посту Андрея Мушкарева, который, как сообщали с правительстве, был снят с должности из-за «однократного грубого нарушения обязанностей».
В конце прошлой недели комитет по туризму остался без председателя: Сергей Корнеев, возглавлявший ведомство последние четыре года, неожиданно покинул должность. Кадровые перестановки в Смольном никак не комментировали. Временно исполняющим обязанности главы назначена Нана Гвичия, которая прежде была заместителем председателя.
По данным СМИ, Евгений Панкевич в ближайшие дни будет назначен врио председателя комитета. В правительстве такую информацию не комментируют.
Евгений Панкевич в 2012—2016 годах работал заместителей директора музея А. В. Суворова, позже возглавлял СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» и работал замглавы администрации Московского района Петербурга. Последним местом работы господина Панкевича было СПб ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище».