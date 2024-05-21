Михаил Мишустин провел рабочую встречу с Глебом Никитиным

21 мая 2024 года на Нижегородской ярмарке председатель Правительства России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Ключевыми темами встречи стали экономика региона, образовательные и инфраструктурные проекты.
«Вы один из самых активных участников всех инструментов, которые так или иначе по поручению Президента использует Правительство для стимулирования территориального развития, территориального планирования. Это и инфраструктурные бюджетные кредиты, облигации. Вы практически используете все инструменты».
Как отметил Глеб Никитин, сегодня можно говорить не просто об устойчивости экономики региона, но и о её значительном подъеме. ИФО валового регионального продукта в области в 2023 году превысил 111%.
«Это рекордный показатель за 30 лет. Причём результатов, опережающих средние по стране, мы достигли во всех отраслях практически. Это промышленность — 110,6%, сельское хозяйство, строительство. И, что очень важно, торговля, потому что торговля — это индикатор и доходов населения, и настроения населения, и активности населения. Мы оцениваем рост экономики где‑то в 107% за I квартал 2024 года», — сказал Глеб Никитин.
Губернатор отметил, что благодаря эффективной работе предприятий неполная занятость из-за простоев и безработица фиксируются на минимальном уровне.
Глеб Никитин подчеркнул, что регион обладает необходимыми компетенциями и ресурсами для обеспечения технологического суверенитета. По объему внутренних затрат на научные исследования и разработки Нижегородская область из года в год занимает 4-е место в России, а по их доле в ВРП уже в 2022 году достигла целевого показателя — 4,4%. В 2023 году инвестиции в НИОКР увеличились в 1,6 раза. Проводится активная работа по цифровизации экономики.
«В последние три года Нижегородская область занимает 3-е место в рейтинге регионов России по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения. Наверное, это, действительно, то, что обуславливает проведение “ЦИПР” именно здесь. Будем стараться работать и дальше, реализовывать все начинания Правительства в системном ключе», — добавил Глеб Никитин.