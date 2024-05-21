Михаил Мишустин провел рабочую встречу с Глебом Никитиным

Глеб Никитин подчеркнул, что регион обладает необходимыми компетенциями и ресурсами для обеспечения технологического суверенитета. По объему внутренних затрат на научные исследования и разработки Нижегородская область из года в год занимает 4-е место в России, а по их доле в ВРП уже в 2022 году достигла целевого показателя — 4,4%. В 2023 году инвестиции в НИОКР увеличились в 1,6 раза. Проводится активная работа по цифровизации экономики.