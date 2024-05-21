Шенген подорожает до 90 евро — коснется ли это белорусов

Отметим, что речь идет не только о Словении. Шенгенская зона охватывает 27 европейских стран, для посещения которых нужно оформление визы. Сообщается, что стоимость платы за выдачу шенгена для краткосрочного пребывания (виза типа С) будет повышена на 12%. Более высокие сборы, как пишет МИД Словении, начнут применяться во всем мире с 11 июня.