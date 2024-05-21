Шенген подорожает до 90 евро — коснется ли это белорусов

Отметим, что речь идет не только о Словении. Шенгенская зона охватывает 27 европейских стран, для посещения которых нужно оформление визы. Сообщается, что стоимость платы за выдачу шенгена для краткосрочного пребывания (виза типа С) будет повышена на 12%. Более высокие сборы, как пишет МИД Словении, начнут применяться во всем мире с 11 июня.
«Новый сбор за выдачу шенгенской визы составляет 90 евро для взрослых (заявителей на визу старше 12 лет) и 45 евро для детей в возрасте от шести до двенадцати лет. Для детей до шести лет — бесплатно», — говорится в сообщении министерства.
Европейская комиссия пока не делала никаких официальных заявлений относительно указанной меры, однако, напомним, соответствующий законопроект о повышении визовых сборов был представлен в феврале текущего года.
Что ждет белорусов?
«Да, будет стоить 90 евро», — сказали по телефону в одной из служб визовой поддержки.
Еще в одной фирме уточнили, что поступала неофициальная информация о повышении стоимости шенгенской визы, однако подробностей пока мало.
А в турагентстве, организующем автобусные туры по Европе, ответили, что впервые слышат подобные разговоры.
«Нет, ничего не подорожало — 65 евро. Подача через визовый центр, поэтому такая стоимость… Я не знаю, где вы эту информацию нашли (по поводу 90 евро — Sputnik), у нас такой информации нет ни по одному посольству. Нам бы сказали», — отметила собеседница.
Sputnik также обратился за комментарием в Республиканский союз туристических организаций (РСТО). Ответ будет опубликован позже.
Сколько сейчас стоит шенген для белорусов?
В 2020 году Беларусь и Евросоюз ратифицировали соглашение об упрощении визового режима. Согласно документу, с 1 июля того же года была снижена плата за консульский сбор за оформление шенгенской визы для белорусов — с 60 до 35 евро. При необходимости подачи через визовый центр отдельно оплачивается сервисный сбор (от 11 до 30 евро).