Токаев поговорил по телефону с президентом Финляндии

Собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках многосторонних организаций. Глава государства пожелал успехов финскому председательству в ОБСЕ в 2025 году, подтвердив готовность Казахстана к продолжению конструктивного сотрудничества.