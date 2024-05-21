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Токаев поговорил по телефону с президентом Финляндии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Как пишет Акорда, в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе финской стороны, главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем поступательном развитии всего спектра казахско-финских отношений с акцентом на наращивание торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках многосторонних организаций. Глава государства пожелал успехов финскому председательству в ОБСЕ в 2025 году, подтвердив готовность Казахстана к продолжению конструктивного сотрудничества.

Ранее Токаев принял нового акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая. В ходе встречи президент поставил перед ним ряд актуальных задач.

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